Gadar 2 BO Collection Day 4: सनी देओल की फिल्म ने सोमवार को भी मचाया 'गदर', बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली: Gadar 2 Box Office Collection Day 4: सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की 'गदर 2' की चमक के सामने इस वक्त हर फिल्म फीकी नजर आ रही है. 11 अगस्त को रिलीज की गई इस देशभक्ति से लबरेज फिल्म ने ऐसे वक्त पर सिनेमाघरों में दस्तक दी है जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ है. ऐसे में फिल्म की कमाई जबरदस्त होना तो लाजमी है. शुरुआत है कि 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अब अपने पहले सोमवार में फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है.

पहले ही सोमवार रचा इतिहास

अब 'गदर 2' के पहले सोमवार के आंकडे़ भी सामने आ चुके हैं. इसी के साथ फिल्म ने इस साल बॉलीवुड में अब तक सोमवार को सबसे ज्यादा कमाने वाली शाहरुख खान की 'पठान' को भी मात दे दी है.

200 NOT OUT *TODAY*… #Gadar2 is UNSTOPPABLE… Continues its DREAM RUN on Monday… Monday *almost* AT PAR with Friday, UNBELIEVABLE… Sure to DEMOLISH *lifetime biz* of many biggies… Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr, Sun 51.70 cr, Mon 38.70 cr. Total: ₹ 173.58 cr. #India biz.

Biz in… pic.twitter.com/NTJUopVwng

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 15, 2023