Ghum Hai Kisi Ke Pyar Mein upcoming twist: विनायक को सई के खिलाफ भड़काएगी पाखी, विराट की फिर बढ़ी उलझन

नई दिल्ली: Ghum Hai Kisi Ke Pyar Mein upcoming twist: स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisi Ke Pyar Mein) दिनों दिन हंगामा देखने को मिल रहा है. लेटेस्ट ट्रेक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वहीं दर्शक पाखी की हरकतों से तंग आ चुके हैं. शो में मां-बेटे का ट्रेक लोगों का मनोरंजन कर रहा है.

विनायक के लेकर रफूचक्कर हुई पाखी

'गुम है किसी के प्यार में' में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पत्रलेखा विनायक को लेकर लंदन के लिए निकल जाएगी. वह विनायक को जादूगरनी की झूठी कहानी सुनाकर सई के खिलाफ भड़काएगी. दूसरी ओर सई पत्रलेखा के भागने का इल्जाम विराट के सिर पर मढ़ देगी और उसपर ज्वालामुखी की तरह बरसेगी. वहीं विराट बातों-बातों में यह बोलने की कोशिश करेगा कि वह अभी भी सई से प्यार करता है.

लोगों ने मेकर्स और कास्ट को किया ट्रोल

'गुम है किसी के प्यार में' की इन चीजों को लेकर एक बार फिर से दर्शकों ने विराट, पत्रलेखा और मेकर्स की क्लास लगा दी है. एक यूजर ने विराट पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, 'एक धोखेबाज दावा कर रहा है कि वह अपनी बीवी से प्यार करता है,

JOKE OF THE MILLENNIUM

A CHEATER/BIGAMIST claiming to be in love with his wife when he has been living with another woman and calls her his family @sidd_vankar @StarPlus @cockcrow_shaika - you call this a FAMILY SHOW ? @MIB_India is sold too- Sad #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/okZ98kVnw0

— Naina_H (@NH_hope13) January 27, 2023