प्रशांत वर्मा की HanuMan के मुरीद हुए सूचना प्रसारण मंत्री Anurag Thakur, फिल्म की सफलता पर दी बधाई

नई दिल्ली: HanuMan: तेजा सज्जा की फिल्म हनु मान सभी का दिल जीत रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म को ऑडियन्स के साथ क्रिटिक के भी बहुत अच्छे रिव्यू हैं. इस माइथोलॉजिकल फिल्म को जो देख रहा है वो इसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहा है. साउथ के स्टार ऋषभ शेट्टी और शिवराजकुमार पहले ही फिल्म की खूब तारीफ कर चुके हैं. अब यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने तेजा सज्जा से मुलाकात की है. अनुराग ठाकुर ने हनु मान फेम तेजा सज्जा से मुलाकात की और फिल्म की तारीफ की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तेजा के साथ फोटो भी शेयर की है.

फिल्म को बताया मास्टरपीस

अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में तेजा सज्जा से मुलाकात की. तेजा ने फिल्म में लीड रोल निभाया है. तेजा सज्जा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- हनु मान फिल्म हमारे सनातन धर्म को दर्शाने वाले मनोरम दृश्यों के साथ एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है! फिल्म में सीजीआई और वीएफएक्स सोने पर सुहागा थे. अनुराग ठाकुर ने आगे लिखा- मैं फिल्म के निर्माताओं की सराहना करता हूं. उनकी मेहनत साफ नजर आ रही थी. बहुत अच्छा प्रशांत वर्मा, तेजा सज्जा और निरंजन रेड्डी और इस शानदार फिल्म को बनाने के लिए पूरी टीम को.

#HANUMAN the film is a cinematic masterpiece with captivating scenes depicting our sanatan dharm! The CGI and VFX in the movie were the icing on the cake.

I commend the makers of the film; their hard work was clearly visible.

Well done @PrasanthVarma, @tejasajja123,… pic.twitter.com/EeS6z1LEGI

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 17, 2024