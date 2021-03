क्या Himanshi Khurana और Asim Riaz के बीच आ गईं दूरियां? इंस्टाग्राम पर किया एक दूसरे को अनफॉलो

नई दिल्ली: विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) से चर्चा में आए आसिम रियाज (Asim Riaz) और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर-अभिनेत्री हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) शो के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. अक्सर इन दोनों को साथ वक्त बिताते हुए देखा जाता है, ऐसे में फैंस इनकी शादी की डेट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच इनके फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है.

फैंस कर रहे थे शादी का इंतजार

दरअसल, कहा जा रहा है कि हिमांशी और आसिम की राहें अब अलग हो गई हैं. करीब डेढ़ साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद जहां फैंस इन्हें दूल्हा-दुल्हन के अवतार में देखने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इन दोनों के अलग होने की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया है.

इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

ऐसे में आसिम और हिमांशी से इंस्टाग्राम (Instagrma) पर भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे के साथ वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी हैं.

Breaking news

Asim n himanshi uf each other on instagram..

RT if you are happy.

BE LIKE ASIM RIAZ pic.twitter.com/YJEve4TcSm

— Manoj. AsimKaChhotaBhai (@Manoj_Asim) February 28, 2021