Huma Qureshi की Maharani 3 का टीजर आया सामने, चौथी फेल रानी ग्रेजुएट होकर सिंहासन पर करेगी राज!

नई दिल्ली: हुमा कुरैशी की महारानी वेब सीरीज सीजन 3 का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में एक्ट्रेस का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है. रानी अपने उसी अंदाज में नजर आई हैं. हुमा की शानदार एक्टिंग एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत लिया है. महारानी के पिछले दोनों सीजन को काफी पसंद किया गया है.

सोनी लिव पर रिलीज होगी महारानी 3

Pareeksha ki tayyari hai jaari

Phir aa rahi hai #Maharani!

Teaser out now! #MaharaniS3 streaming soon on @SonyLIV #MaharaniOnSonyLIV pic.twitter.com/JyFpgbaT72

— Sony (@Sony) January 16, 2024