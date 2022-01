इलियाना डिक्रूज की इन तस्वीरों ने बढ़ाया इंटरनेट पारा, समुद्र किनारे बोल्ड हुईं एक्ट्रेस

नई दिल्ली: साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड में अपने अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीत चुकी इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) हमेशा ही किसी न किसी कारण छाई रहती हैं. आज वह किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. फिल्मों के अलावा वह अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

इलियाना ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें

अब इलियाना एक बार फिर से अपने एक पोस्ट के चलते सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बोल्डनेस की हदें तोड़ती नजर आ रही हैं. इलियाना ने एक बार फिर से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है.

पर्पल कलर की बिकिनी में नजर आईं इलियाना

सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इलियाना पर्पल कलर की बिकिनी में नजर आ रही हैं और समुद्र की ओर निहार रही हैं. एक्ट्रेस ने एक साथ दस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह कभी लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कभी ढ़लते सूरज को दिखा रही हैं. अब इलियाना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं.

नजरें हटाना हुआ मुश्किल

फोटोज शेयर करते हुए इलियाना ने कैप्शन में लिखा, 'Looking back to this'. इन तसवीरों ने फैंस के दिलों में खलबली मचा दी है. फैंस के लिए उनकी फोटोज से नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स कमेंट कर एक्ट्रेस के पोस्ट को लाइक कर रहे हैं. वहीं, कमेंट्स का सिलसिला भी जारी है.

इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं इलियाना

बता दें कि इलियाना ने साल 2012 में फिल्म ‘बर्फी’ से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें वह रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आई थीं. इलियाना को पिछली बार अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म ‘द बिग बुल’ में देखा गया था. अब वह जल्द ही ‘अनफेयर एंड लवली’ में रणदीप हुड्डा के साथ लीड रोल में नजर आएंगी.

