पटियाला कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडीज, बीमार मां से मिलने के लिए नहीं मिली इजाजत

नई दिल्ली:Jacqueline Fernandez: ठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लांड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई हैं. जैकलीन की याचिका को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया है. याचिका में एक्ट्रेस ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए बहरीन जाने की इजाजत मांगी थी. एक्ट्रेस ने बाद में कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली. फर्नांडीज 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाना चाहती हैं.

मां से नहीं मिल पाएंगी जैकलीन

#UPDATE Actor Jacqueline Fernandez withdraws her plea to travel to Bahrain that she filed in Delhi court earlier after the court objected.

The matter is at a crucial stage remarked the court.

— ANI (@ANI) December 22, 2022