Janhit Mein Jaari BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई 'जनहित में जारी', वीकेंड का भी नहीं मिला फायदा

नई दिल्ली: Janhit Mein Jaari Box Office: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की फिल्म 'जनहित में जारी' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई है. आलाम यह है कि एक्ट्रेस अभी भी फिल्म का प्रमोशन करने में लगी हुई हैं. फिल्म की स्टोरीलाइट काफी अट्रैक्टिव है, फिर भी ना जानें क्यूं फिल्म लोगों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब नहीं हो पाई. इस फिल्म की कमाई का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है.

कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही 'जनहित में जारी'

क्रिटिक्स और फैंस से वाहवाही लूटने के बाद भी फिल्म कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही. सभी को ऐसी उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम धमाल मचाएगी और दर्शक फिल्म को पसंद करेंगे. फिल्म उम्मीद पर खरी नहीं उतरी और बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर पड़ी.

सामने आया लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अब फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने नुसरत भरूचा की इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ताजा आंकड़ों को जारी किया है.

#JanhitMeinJaari crashes in Weekend 2 [80.82% decline] vis-à-vis Weekend 1... This, despite absence of prominent/noteworthy opposition... [Week 2] Fri 9 lacs, Sat 16 lacs, Sun 17 lacs. Total: ₹ 3.75 cr. #India biz. pic.twitter.com/za2QgbtCEg

taran adarsh (@taran_adarsh) June 20, 2022