जैस्मिन भसीन के इस ट्वीट पर भड़क पड़े लोग, महंगा पड़ गया ऐसा कहना

नई दिल्ली: छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) में अपनी एंट्री के बाद से ही खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस शो से उन्होंने दर्शकों से खूब प्यार हासिल किया. इसी शो में जहां एक ओर उन्हें अली गोनी (Aly Goni) के रूप में अपना प्यार मिला है. वहीं, शो में हुए एक विवाद के कारण उनकी और रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) की दोस्ती भी टूट गई.

शो के बाद बढ़ गईं रुबीना और जैस्मिन की दूरियां

अब बेशक 'बिग बॉस 14' खत्म हो चुका है, लेकिन जैस्मिन अब भी इस कड़वाहट को भूला नहीं पाई हैं. बल्कि, शो खत्म होने के रुबीना और जैस्मिन के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर भी दोनों के फैंस एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं.

जैस्मिन ने किया था ऐसा ट्वीट

हाल ही में जैस्मिन ने कुछ ऐसा ट्वीट (Tweet) किया है, जिसके कारण अब एक बार फिर से रुबीना के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Some people are truly great manipulators . They can lie, cheat ,treat you badly and somehow manage to make it all seem like it’s your fault

Smart people #kahipadhaathaa

