Attack BO Collection Day 3: रविवार को भी 'अटैक' का रहा बुरा हाल, कमाए सिर्फ इतने करोड़

नई दिल्ली: जॉन अब्राहम (John Abraham), जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) स्टारर फिल्म 'अटैक' (Attack) बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है. मोस्ट अवेटेड ये फिल्म बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि अटैक की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत रही.

फिल्म को क्रिट‍िक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म दर्शकों को थियेटर की ओर खींच लाने में सफल नहीं हो पाई. इस फ‍िल्म को क्रिट‍िक्स और ऑड‍ियंस का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. दरअसल, अटैक को फिल्म 'RRR' और 'द कश्मीर फाइल्स' से कड़ी टक्कर मिल रही है.

इस वजह से पहले दिन मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. अब अटैक के तीसरे दिन का बॉक्स ऑफ‍िस कलेक्शन भी सामने आ चुका है.

तीसरे दिन का कलेक्शन आया सामने

फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 3.51 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, दूसरे दिन अटैक ने 3.51 करोड़ के आस-पास का बिजनेस किया. फिल्म ने शुक्रवार और शनिवार के कलेक्शन को मिलाकार 8 करोड़ रुपये कमाए थे.

#Attack is below the mark... No major growth / jump on Day 2 and 3 is disappointing... The #RRR wave has also impacted its prospects in mass sectors... Fri 3.51 cr, Sat 3.75 cr, Sun 4.25 cr. Total: ₹ 11.51 cr. #India biz. pic.twitter.com/2J4mI48Ogx

