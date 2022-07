Jugjugg Jiyo BO Collection: वीकेंड पर 'जुग जुग जियो' ने फिर पकड़ी रफ्तार, अब तक किया इतना कलेक्शन

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन शानदार रहा, लेकिन सोमवार से ही फिल्म की कमाई की रफ्तार एक दम से धीमी पड़ गई थी. हालांकि फिल्म 'जुग जुग जियो' ने एक बार फिर से वीकेंड पर रफ्तार पकड़ ली है.

'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी है. इसी बीच अब शनिवार का कलेक्शन सामने आ चुका है.

#JugJuggJeeyo is back on track on [second] Sat, with biz witnessing a solid 56.77% growth... Metros continue to perform very well, driving its biz... Will cross ₹ 65 cr today [second Sun]... [Week 2] Fri 3.03 cr, Sat 4.75 cr. Total: ₹ 61.44 cr. #India biz. pic.twitter.com/epkH3kIoTX

taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2022