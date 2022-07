JugJugg Jeeyo BO Collection: तीसरे सप्ताह भी जारी है कमाई, कियारा आडवाणी और वरुण धवन की फिल्म ने किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo Box Office Collection: राज मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'जुग जुग जियो' से जैसी उम्मीदें की गई थीं, यह बॉक्स ऑफिस पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई. फिल्म में वरुण धवन (Varun Dhawan), कियारा आडवाणी (Kiara Advani), नीतू कपूर (Neetu Kapoor), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और मनीष पॉल (Manish Paul) अहम किरदारों में नजर आए.

धीमी गति से बढ़ती जा रही है 'JugJugg Jeeyo'

फिल्म का कारोबार बेशक धीमी गति से आगे बढ़ा, लेकिन तीसरे सप्ताह में भी इसकी कमाई जारी है. अब फिल्म के शुक्रवार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. वीकेंड पर 'जुग जुग जियो' का खूब धमाल देखने को मिला, लेकिन वहीं, वीकडेज में आकर यह औंधे मुंह गिर जाती है. अब धीमी रफ्तार के साथ ही फिल्म करीब 75 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है.

'जुग जुग जियो' ने किया इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस बिशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा कि 2 नई फिल्मों की रिलीज के बावजूद, वहीं, फिल्म के शोज भी कम किए जा चुके हैं, इन सबके बाद भी फिल्म की कमाई जारी है.

#JugJuggJeeyo is rock-steady, despite two new films + reduced showcasing... Expect growth on [third] Sat and Sun... [Week 3] Fri 92 lacs. Total: ₹ 74.63 cr. #India biz. pic.twitter.com/qqJuPBC3y1

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 9, 2022