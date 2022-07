Jugjugg Jiyo BO Collection: फ्लॉप हुई कियारा-वरुण की 'जुग जुग जियो', बॉक्स ऑफिस पर धीमी हुई रफ्तार

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में ही सिनमाघरों में फ्लॉप हो गई. वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर, अनिल कपूर और मनीष पॉल स्टारर इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन शानदार रहा, लेकिन सोमवार से फिल्म की कमाई की रफ्तार एक दम धीमी पड़ गई है.

रिलीज के पहले तीन दिन में ताबड़तोड़ कमाई करने वाली जुग जुग जियो अब बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ती नजर आ रही है.

#JugJuggJeeyo remains the first choice of moviegoers, despite two [new] prominent films taking away a chunk of its screens and shows... Biz should escalate on [second] Sat and Sun, given the trend... [Week 2] Fri 3.03 cr. Total: ₹ 56.69 cr. #India biz. pic.twitter.com/EN07svMssM

taran adarsh (@taran_adarsh) July 2, 2022