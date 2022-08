Indian 2 look: कमल हासन को पहचानना हुआ मुश्किल, 'इंडियन 2' में ऑल व्हाइट अवतार में आए नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड और साउथ पर एक साथ राज करने वाले कमल हासन (Kamal Hassan) एक बार फिर अपने फैंस के बीच आने वाले हैं. उनकी 'इंडियन 2' की लुक जबसे सामने आई है लोग हर तरफ उनकी इस लुक की तारीफ कर रहे हैं. कमल हासन लाल रंग के बैकग्राउंड में ऑल व्हाइट अवतार में दिख रहे हैं. फिल्म के पोस्टर से ही उनके पॉलिटिशियन के किरादर की एक झलक मिल रही है.

कमल हासन की 'इंडियन 2' की लुक तहलका मचा रही है. इस लुक में वो गमछा लहराते हुए व्हाइट शर्ट में नजर आ रहे हैं. कमल हासन ने अपनी नई लुक के साथ फिल्म की शूटिंग की अनाउसमेंट भी कर दी है. पोस्टर को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है, 'इंडियन 2 की फिल्मिंग सितंबर से शुरू. टीम को शुभकामनाएं और इस जर्नी में शामिल होने वालों को भी शुभकामनाएं. ऑनबोर्ड स्वागत है 'थम्बी उदय स्टालिन'.'

Filming for #Indian2 from September. Wishing team @shankarshanmugh , #Subaskaran , @LycaProductions and everyone else involved a successful journey.

Welcome onboard thambi @Udhaystalin @RedGiantMovies_ https://t.co/iCbBZFX8X4 pic.twitter.com/uKInYMy15W

— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 23, 2022