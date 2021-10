राजनीति में उतरीं काम्या पंजाबी, कांग्रेस पार्टी में हुईं शामिल

नई दिल्ली: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) ने उन खबरों को सही साबित कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि वह जल्द ही राजनीति में कदम रखने जा रही हैं. दरअसल, एक्ट्रेस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं. उनके आने से अब पार्टी में को ग्लैमर का एक नया डोज मिल गया है. मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप और चरण सिंह सपरा जैसे अन्य नेताओं ने पार्टी में काम्या का स्वागत किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है काम्या की तस्वीरें

गौरतलब है कि रियलिटी शो बिग बॉस-7 (2013) में अपनी उपस्थिति के साथ सुर्खियां बटोरने वाली काम्या पंजाबी पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से मनोरंजन उद्योग में काम कर रही है और उन्होंने राजनीति में शामिल होने और जनता की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की थी.

कांग्रेस कार्यकर्ता नीरज भाटिया (Neeraj Bhatia) और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें साझा कीं.

कई टीवी शोज में दिख चुकी हैं काम्या

42 वर्षीय काम्या ने 'बनूं मैं तेरी दुल्हन', 'मयार्दा: लेकिन कब तक', 'शक्ति-अस्तित्व के एहसास की', 'रेठी', 'अस्तित्व..एक प्रेम कहानी', 'पिया का घर' और 'क्यूं होता है प्यार' जैसे कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया है.

Newly appointed Chairman of @INCMumbai SC cell Ramesh Kamble took office charge today. Was asked to strengthen the cause of SC cell by @BhaiJagtap1 @VarshaEGaikwad pic.twitter.com/W7nuSjnVJY

