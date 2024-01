Ram Mandir Pran Pratishtha से पहले अयोध्या पहुंची Kangana Ranaut, साक्षी बनने पर एक्ट्रेस बोली- पिछले जन्मों के अच्छे कर्म

नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बॉलीवुड स्टार्स के लिए सेलिब्रिटीज को निमंत्रण मिला है. इसी लिस्ट में कंगना रनौत का नाम भी शामिल हैं. वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कंगना रनौत अयोध्या पहुंच गई है, कंगना 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगी. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पहले जन्मों के पुण्य हैं जो अब अयोध्या में आने का मौका मिला है.

कंगना ने कही ये बात

#WATCH | Ayodhya, UP: On Ram Mandir Pran Pratishtha, actor Kangana Ranaut says, "People who visit Ayodhya Dham, earn a lot of virtue. It is our biggest 'Dham' like Vatican City has importance in the world, similarly, Ayodhya Dham is important for us. We are fortunate that Lord… pic.twitter.com/5E8yPunOe7

— ANI (@ANI) January 20, 2024