Navratri से पहले रिलीज हुए PM Modi के लिखे 'गरबा गीत' पर Kangana Ranaut ने किया रिएक्ट, कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली:Kangana Ranaut Reacted On PM Modi Garba Song: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक नया ‘गरबा’ लिखा है और वह इसे नवरात्र के दौरान शेयर करेंगे. गाना रिलीज होने के बाद मोदी ने वर्षों पहले उनके द्वारा लिखे गए एक गरबा की संगीतमय प्रस्तुति के लिए ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजस्ट म्यूजिक की टीम का शुक्रिया किया. अब इश गाने पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है.

कंगना किया रिएक्ट

How beautiful, whether it’s Atal ji’s poems or @narendramodi ji’s songs/poems and story telling, always heart warming to see our tough heroes indulging in the beauty and tenderness of art #Navratri2023 #garba

Very inspiring for all artists https://t.co/AaFPo0SwIX

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 14, 2023