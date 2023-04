समलैंगिक शादी पर कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोलीं- सेक्शुअल डिजायर को बिस्तर तक ही रखें

नई दिल्ली Same Sex Marriage: पिछले कुछ दिनों से समलैंगिक शादी पर चर्चा हो रही है. समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिल रही है. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट कर अपनी राय दी है. कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा- सेक्शुअल पसंद को बिस्तर तक ही रखें इसका हर जगह प्रदर्शन न करें. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

कंगना ने ट्वीट में कही ये बात

Whether you are a man/woman/ anything else your gender is of no consequence to anyone but you, please understand. In Modern world we don't even use words like actresses or female directors we call them actors and directors. What you do in the world is your identity, not what you…

कंगना रनौत ने अपने पहले ट्वीट में लिखा- चाहे आप एक महिला हो या पुरुष या फिर कुछ और हो. आपके जेंडर का आपके अलावा किसी के लिए कोई महत्व नहीं है. आज के समय में एक्ट्रेसेस या महिला निर्देशकों शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, हम उन्हें एक्टर्स और डायरेक्टर्स कहते हैं. आप क्या कर रहे हैं यह आपकी पहचान है , न कि आप बिस्तर में क्या करते हैं. अपनी सेक्शुअल पसंद को बिस्तर तक रखें. इसका हर जगह प्रदर्शन न करें, उन्हें आप पहचान पत्र या मेडल बना कर न फहराओ.

जेंडर महत्वपूर्ण नहीं

Never ever see people from the lense of gender or any other physical attributes. You know what happened to those who thought Kangana is just a woman. They were in for a big surprise because I am not, I never see/perceive myself or anyone else that way. I am always in a room full…

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) April 28, 2023