7 Years Of Queen: कंगना रनौत ने किए फिल्म से जुड़े हैरान करने वाले खुलासे

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं. इसमें से उनकी 'क्वीन' (Queen) को दर्शकों ने बेहद प्यार दिया था. इस फिल्म से ही दर्शकों को भरोसा हुआ था कि कंगना किसी भी तरह के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतार सकती हैं. क्वीन ने आज अपनी रिलीज के 7 साल पूरे कर लिए हैं.

सिर्फ पैसों के लिए साइन की थी 'क्वीन'

इस खास मौके पर कंगना ने कहा कि उन्होंने यह फिल्म सिर्फ पैसों के लिए साइन की थी क्योंकि यह भरोसा ही नहीं था कि यह फिल्म कभी रिलीज होगी. कंगना ने रविवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, 'लगभग एक दशक के लंबे संघर्ष के बाद मुझे बताया गया कि मैं बॉलीवुड की लीडिंग लेडी होने के लिए बहुत अच्छी अभिनेत्री हूं.

हालांकि, मैंने 'क्वीन' को यह सोचकर साइन किया कि यह कभी रिलीज ही नहीं होगी. मैंने इसे पैसों के लिए साइन किया था और उस पैसे से न्यूयॉर्क के फिल्म स्कूल में गई.'

निर्देशक बनने वाली थीं कंगना

कंगना ने आगे कहा, 'न्यूयॉर्क में मैंने स्क्रीनराइटिंग की पढ़ाई की. 24 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में एक छोटी फिल्म का निर्देशन किया, जिसने मुझे हॉलीवुड में सफलता दिलाई. मेरे काम को देखने के बाद एक बड़ी एजेंसी ने मुझे एक निर्देशक के रूप में काम पर रखा, तो मैंने अपनी अभिनय करने की सभी महत्वाकांक्षाओं को दफन कर दिया था. मुझमें भारत लौटने की हिम्मत नहीं थी."

लॉस एंजेलिस में खरीदा था घर

कंगना ने कहा, 'लॉस एंजेलिस में बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर खरीदा. फिर क्वीन रिलीज हुई और उसने मेरी जिंदगी बदल दी. इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के लिए एक नई लीडिंग लेडी और महिलाओं पर केंद्रित समानांतर सिनेमा को चिन्हित करने वाली अभिनेत्री का जन्म हुआ.'

'क्वीन' ने दिया सबकुछ

अभिनेत्री ने आगे कहा, 'क्वीन मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह उन सभी चीजों का एक विस्फोट था, जिसने मुझे उन चीजों से 10 साल तक दूर रख, जिसके मैं योग्य थी.

