बेहद जिंदादिल थे कपिल शर्मा के पिता, कॉमेडियन को आज भी है इस चीज का मलाल

नई दिल्ली: जिंदगी हमें रुलाती बहुत है लेकिन हंसाने वाले लोग बहुत कम हैं. भारत का एक ऐसा एंटरटेनर जिसने ना केवल लोगों को हंसाया बल्कि लोगों के सामने एक मिसाल पेश की I am not done yet. आज जिस मुकाम पर कपिल शर्मा पहुंचे हैं वहां तक काफी स्ट्रगल करके पहुंचे. कपिल शर्मा दिल से अंबरसरिया है. अमृतसर में पैदा हुए कपिल शर्मा का जन्म एक पुलिस क्वार्टर में हुआ.

क्या है बीमारी

जब कपिल शर्मा 16-17 साल के थे तो उनके पिता के शरीर के एक खास अंग को डॉक्टर्स ने निकाल लया और बोला कि रिसर्च के लिए आगे भेजेंगे तभी बता पाएंगे कि क्या बीमारी है. जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके पिता को कैंसर है. पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. कपिल शर्मा अंदर जाकर अपने पिता के सामने खुश रहने की एक्टिंग करने लगे लेकिन उनके पिता ने भी कह दिया क्या निकला? कैंसर है ना.

कमाल के इंसान

मेडिकल टीम ने जब कपिल के पिता की सारी सर्जरी की वीडियो बनाई तो बाद में आकर कपिल शर्मा को कहते कि यार ऐसा कमाल का इंसान हमने आज तक नहीं देखा. मिलकर लगा ही नहीं कि किसी कैंसर पेशेंट के साथ हैं. उस वक्त कपिल के पिता कैंसर लास्ट स्टेज पर थे लेकिन हमेशा हंसते-हंसाते रहते.

लगा देता ढेर

कपिल शर्मा कहते हैं कि आज उनके पिता नहीं है लेकिन उनके पिता को पीने का बहुत शौक था अगर वो जिंदा होते तो वो दुनियाभर की स्कॉच उनके सामने लाकर रख देते. अपने पिता के ना रहने पर कपिल शर्मा दुखी तो बहुत होते हैं लेकिन कहते हैं कि भगवान सबको सबकुछ नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि नहीं तो इंसान खुद को भगवान समझने लगेगा.

जब कपिल शर्मा के पिता का देहांत हुआ तो वो अफने ताऊ के साथ अमृतसर उनके शव को लेकर आ रहे थे. वो एक आंसू नहीं रोए लेकिनजब उन्हें गनों से सलामी दी तो उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे. शायद वो अंदर का गुब्बार था जो अब आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा था.

