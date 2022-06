Koffee With Karan 7 Promo: शो में बुलाने के लिए सेलिब्रिटीज के आगे गिड़गिड़ाए करण जौहर, इन चीजों का दिया लालच!

नई दिल्ली: फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) का विवादित चैट शो 'कॉफी विद करण सीजन 7' (Koffee With Karan Season 7) जल्द ही ऑन एयर होने जा रहा है. इस शो में मशहूर बॉलीवुड हस्तियों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े कई खुलासे करते हुए देखा जाता है. ऐसे में कई बार इस शो के कारण फिल्मी सितारों ने करण पर गुस्सा भी निकाला है. अब नए सीजन का एक प्रोमो भी जारी कर दिया गया है. दिलचस्प बात तो यह है कि इस वीडियो में करण को हस्तियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा जा रहा है.

करण ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर शो का एक प्रोमो रिलीज किया है. इसमें करण काफी परेशान दिख रहे हैं. यहां फिल्मकार को ट्रोलिंग का शिकार होते हुए देखा जा रहा है. इसी के साथ वह सेलिब्रिटीज को फोन करके अपने शो में आने के लिए मना रहते हुए भी नजर आ रहे हैं.

Screw it, I'm still going to brew it!#HotstarSpecials #KoffeeWithKaran S7 new season starts 7th July only on Disney Hotstar.@DisneyPlusHS @apoorvamehta18 @jahnvio @aneeshabaig @Dharmatic_ pic.twitter.com/3uNqZhEW5c

— Karan Johar (@karanjohar) June 28, 2022