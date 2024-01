'KGF' एक्टर यश के जन्मदिन पर हुआ बड़ा हादसा, शुभकामनाएं देते हुए 3 फैंस ने गवाई जान

नई दिल्ली: 'केजीएफ' एक्टर और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार यश (Superstar Yash) ने बीते सोमवार को अपना 38वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. ऐसे में उनके दुनियाभर के चाहने वालों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हुए खूब प्यार लुटाया है. हालांकि, ये जश्न का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब खबर आई कि यश के 3 फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए मौत के घाट उतर गए. इसके बाद एक्टर फैंस के परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे.

यश का पोस्टर लगा रहे थे फैंस

यश के चाहने वालों के लिए उनका जन्मदिन किसी त्योहार से कम नहीं होता. इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए फैंस की एक अलग ही तैयारी भी होती है. इस साल भी चाहने वालों के बीच जश्न का माहौल बना हुआ था.

#WATCH | Actor Yash reaches Hubballi on his way to Gadag to meet the family of his three fans who died due to electrocution while putting up birthday banners#Karnataka pic.twitter.com/ABIS5aJYBM

— ANI (@ANI) January 8, 2024