Killer Soup Twitter Review: Manoj Bajpayee की Killer Soup की हुई जमकर तारीफ, डार्क कॉमेडी थ्रिलर से जीता दिल

नई दिल्ली: मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की डार्क कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज किलर सूप रिलीज हुई है. ये उनकी ये सीरीज नेटप्लिक्स पर रिलीज हुई है. आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर लोगों को मनोज और कोंकणा की किलर सूप कैसी लगी.

कैसी है किलर सूप

11 जनवरी को मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा की वेब सीरीज किलर सूप ओटीटी फ्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. सोशल मीडिया पर यूजर वेब सीरीज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर लिखा मैकबेथ वाइब्स, क्राइम और डार्क ह्यूमर का रोलरकोस्टर है. सीरिज में कोंकणा शर्मा और मनोज बाजपेयी शाइन कर रहे हैं.

यूजर्स ने की तारीफ

@konkonas proves once again that she is one of the best actors in India with #killersoup@BajpayeeManoj is already the Master of the art but to have them together in a show is a huge treat. Loving the show pic.twitter.com/fsQjDLNm6Y

— Pooja Rathi (@poojadahiya1874) January 11, 2024