हॉलीवुड सेलेब किम कार्दाशियन ने शेयर की घर की तस्वीरें, यूजर्स बोले- मेंटल हॉस्पिटल!

नई दिल्ली: क्रिसमस नजदीक है ऐसे में किम कार्दाशियान ने अपने कैलिफोर्निया वाले घर के दरवाजे खोल लिए हैं. ऐसे में फैंस के बीच किम ने अपने घर की कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में बाथरूम, बेडरूम और लिविंग रूम की एक झलक देखने को मिली. घर में रखे लैंप, कप और एंटिक्स को भी फैंस ने इन तस्वीरों में पाया.

किम के बेडरूम में बेहद ही डल कलर्स दिखाई दिए. क्रिम कलर की बेडशिट्स, तकिए और ब्राउन रग के बीच पास में एक अंगीठी दिखाई दी. कहीं से भी कोई ब्राइट रंग कमरे में नजर नहीं आया. न किसी तरह के रंग बिरंग तकिए, तस्वीरें, आर्टवर्क और डेकोरेटिव रग कमरे में देखने को मिले.

इतने बड़े शानदार बाथरूम के दीवार सिर्फ शीशे की है. बाहर हरी भरी घास दिखाई दे रही है. ऐसे में किम की डिजाइनर फ्रेंड ने क्रिसमस ट्री लगाने के लिए डिजाइन में कुछ बदलाव किए हैं. ऐसे में किम के इस मोनोक्रोम लिविंग रूम से लेकर बेडरूम को देख लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

Kim Kardashian’s house is like a museum or an indoor sculpture park. Where is anything homely or cosy or any pictures on the walls? Nothing looks bright or even comfy to sit on - I am just so confused

— curno (@curnonthecob) December 1, 2022