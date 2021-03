इस फिल्म समीक्षक ने उठाया शाहरुख की 'पठान' की कहानी से पर्दा, पहले ही बोल दिया FLOP

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) लंबे समय के बाद एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. उन्हें जल्द ही यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म 'पठान' (Pathan) में देखा जाने वाला है. किंग खान अपनी इस फिल्म को हिट करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि यह बॉलीवुड की मेगाबजट फिल्मों में से एक होने वाली है. शाहरुख को भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन्स करते हुए देखा जाएगा.

2018 के बाद वापसी कर रहे हैं शाहरुख

2018 में फिल्म 'जीरो' (Zero) की असफलता के बाद शाहरुख 'पठान' से वापसी कर रहे हैं. ऐसे में मेकर्स इस फिल्म के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते है, फिल्म में शाहरुख की धमाकेदार वापसी के लिए सभी तैयारियां भी हो गई हैं. इसी बीच फिल्म की कहानी पहले ही सोशल मीडिया पर लीक कर दी गई है.

KRK ने लीक की कहानी

दरअसल, खुद को नंबर वन फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल रशिद खान (KRK) ने अपने एक ट्वीट में शाहरुख की इस फिल्म की कहानी का बताई है.

SRK didn’t do film for last 3-4 years, So I thought, he is going to choose a brilliant story for his next film. But story of #pathaan is!

SRK is a raw agent.

John is Russian mafia.

Deepika is Cop. And then SRK is expecting that this film will be a hit. Are you really serious bro? — KRK (@kamaalrkhan) March 5, 2021

उन्होंने लिखा, 'शाहरुख खान (SRK) ने पिछले 3-4 सालों से कोई फिल्म नहीं की, तो मुझे लगा वह अपनी अगली फिल्मों के लिए अच्छी कहानी चुनेंगे.'

ऐसा होगा शाहरुख, दीपिका और जॉन का किरदार

KRK ने इस ट्वीट में आगे लिखा, 'पठान की कहानी है- शाहरुख खान एक रॉ एजेंट बने हैं. जॉन अब्राहम एक रशियन माफिया हैं. दीपिका पादुकोण पुलिस अफसर हैं. इसके बाद शाहरुख उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी यह फिल्म हिट होगी. आप सच में सीरियस हैं भाई?'

इसलिए शाहरुख कर रहे हैं फिल्म

KRK यहीं पर ही नहीं रुके. उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, 'वह ये फिल्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट की पिछली फिल्म 'वॉर' बिना किसी स्टोरी के भी हिट हो गई थी,

He is just doing this film coz director’s last film #War was hit without a story. But he must understand that ppl went to watch young super stars and brilliant dancers @iHrithik and @iTIGERSHROFF not the story. While ppl are not interested to watch #SRK’s film without story! — KRK (@kamaalrkhan) March 5, 2021

लेकिन आपको यह समझना होगा कि उस फिल्म में दर्शक युवा सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ और शानदार डांसर ऋतिक रोशन को देखने गए थे. जबकि लोग बिना कहानी के शाहरुख की फिल्में देखना पंसद नहीं करेंगे.'

KRK ने कहा फ्लॉप है फिल्म

KRK ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, 'आप 'बैंग बैंग', 'वॉर' और कुछ अंग्रेजी एक्शन फिल्मों के सीन्स 'पठान' में देखने को मिल जाएंगे. यह एक फ्लॉप फिल्म है.

Just watch #BangBang and #War and few English action films and you will find all those scenes in #Pathaan! Hence it is bound to to become flop. SRK’s biggest problem is, that he is trying to compete with #Hrithik and #Tiger during his old days instead of #AmitabhBachchan. — KRK (@kamaalrkhan) March 5, 2021

शाहरुख की सबसे बड़ी समस्या है कि वह ऋतिक और टाइगर के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ना कि अमिताभ बच्चन के साथ.'

2022 में रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आने वाले हैं. कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई हैं, ऐसे में फैंस शाहरुख की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह फिल्म अगले साल 2022 में रिलीज होने वाली है.

