KRK का सनसनीखेज खुलासा- 'ब्रह्मास्त्र' ने किया करण जौहर को दिवालिया, चले सुसाइड करने!

नई दिल्ली: अभिनेता और क्रिटिक केआरके अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वो अक्सर बॉलीवुड फिल्मों की नाकामी पर कसकर तंज कसते हैं. ऐसे में नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा छेड़ने वाले केआरके नें इस बार करण जौहर पर गंभीर टिप्पणी कर दी है. ट्वीट में करण जौहर के सुसाइड की जानकारी दी है.

केआरके ने हाल ही में एक ट्वीट कर बताया कि सुत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले करण जौहर ने अपने घर में सुसाइड करने का ड्रामा किया. ये सब 'ब्रह्मास्त्र' की वजह से हुए घाटे का नतीजा था. ऐसे में मुकेश अंबानी ने उन्हें 300 करोड़ का लोन दिया.

ऐसे में केआरके ने करण जौहर से सवाल किया है कि वो पूरी दुनिया को ये क्यों नहीं बता देते कि वो 'ब्रह्मास्त्र' की वजह से दिवालिया हो गए हैं. ऐसा पहली बार नहीं है पहले भी कई बार केआरके ने 'ब्रह्मास्त्र' की कलेक्शन पर ट्वीट किए हैं. केआरके शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि फिल्म के कलेक्शन गलत दिखाए गए हैं.

According to sources, Sometimes ago, Karan Johar made a drama at his home for suicide coz of huge loss of #Brahmastra! Then Mukesh Ambani gave him ₹300Cr loan. Now Question is this, why Karan doesn’t tell to world clearly that he has become bankrupt coz of disaster #Brahmastra

— KRK (@kamaalrkhan) December 2, 2022