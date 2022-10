KRK ने सलमान खान से एक बार फिर लिया पंगा, ट्वीट में लिखा-'किसी का हाथ किसी की टांग'

नई दिल्ली: जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर KRK ने रफ्तार पकड़ ली है. उन्होंने फिल्मों की कमाई, एक्टर और फिल्ममेकर्स पर तंज कसना शुरू कर दिया है. जितना उन्हें अपने ट्वीट के लिए वाहवाही मिलती है उतना ही ट्रोल भी होते हैं लेकिन एक बार फिर KRK ने सलमान खान से पंगा ले लिया है और उनकी फिल्म का मजाक उड़ाया है.

KRK ने हाल ही में एक ट्वीट किया कि बीते दिन बुधवार को चिरंजीवी की फिल्म 'गॉडफादर' रिलीज हुई और वहीं फिल्म के हिंदी वर्जन ने 50 लाख रुपए तक की कमाई की. ऐसे में ऑडिएंस ने चेतावनी दे दी है कि वो आने वाली फिल्म 'किसी का हाथ किसी की टांग' के साथ क्या करने वाले हैं.

Yesterday on Wednesday Chiranjeevi’s film #Godfather released and collected Rs.50 lakhs in hindi belt. So People have given clear indications that what are they going to do with upcoming film Kisi Ka Haath, Kisi Ki Taang.

— KRK (@kamaalrkhan) October 6, 2022