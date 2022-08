Laal Singh Chaddha BO Collection Day 5: 'लाल सिंह चड्ढा' को नहीं मिला स्वतंत्रता दिवस का फायदा, सदमे में हैं आमिर खान!

नई दिल्ली: Laal Singh Chaddha BO Collection Day 5: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) पिछले लंबे वक्त से अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म बीते शुक्रवार 11 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक हो चुकी है. इस फिल्म को जहां रिलीज से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है. ऐसे में फिल्म के कलेक्शन में भी असर साफ-साफ देखने को मिल रहा है.

फ्लॉप हुई 'लाल सिंह चड्ढा'

सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब फिल्म के पांचवें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं. लाल सिंह चड्ढा कमाई के मामले में मेकर्स और फैंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

फिल्म ने अब तक कमाए इतने करोड़

फिल्म ने अपनी रिलीज के पांचवें दिन 7.87 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इसी के साथ फिल्म की अब तक की कमाई 45.83 करोड़ रुपये हो चुकी है.

#LaalSinghChaddha is rejected... #LSC *5-day* total is lower than *Day 1* total of #ThugsOfHindostan [₹ 50.75 cr; #Hindi version], do the math... Thu 11.70 cr [#RakshaBandhan], Fri 7.26 cr, Sat 9 cr, Sun 10 cr, Mon 7.87 cr [#IndependenceDay]. Total: ₹ 45.83 cr. #India biz. pic.twitter.com/b8myhVtaAF

taran adarsh (@taran_adarsh) August 16, 2022