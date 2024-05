Lok Sabha Election 2024: जूनियर एनटीआर से लेकर चिरंजीवी तक, इन साउथ सुपरस्टार ने डाला वोट

नई दिल्ली:Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 का आज चौथा चरण हैं. आज 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है. आंध्रप्रदेश में भी आज मतदान हो रहा है. इस दौरान तेलुगु सिनेमा के तमाम सुपरस्टार्स ने भी वोटिंग की हैं. अल्लू अर्जुन से लेकर जूनियर एनटीआर और चिरंजीवी समेत तमाम सितारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

अल्लू अर्जुन ने डाला वोट

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: Telugu actor Allu Arjun (@alluarjun) casts his vote at a polling booth in Hyderabad.

"Please cast your votes. It is a very responsible day for us. I know it's hot but let's put that little effort because today is most crucial for the next five… pic.twitter.com/6hfnVejsAU

