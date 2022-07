मिलिंद सोमन संग बोल्ड फोटोशूट पर जब खुलकर बोलीं मधु सप्रे, जाहिर किया पुराना दर्द

नई दिल्ली: मधु सप्रे (Madhu Sapre) 90 के दशक में अचानक से तब चर्चा में आईं जब उन्हें मिलिंद सोमन (Milind Soman) के साथ एक ऐड में देखा गया. ऐड शूज की थी लेकिन ऐड को जिस तरीके से शूट किया गया था वो उस दौर के लिए बेहद ओपन और बोल्ड था.

Tuff Shoes Footwear Print Ad (1995)

This is the most controversial ad in Indian commercial history. This ad showed then model couple Milind Soman and Madhu Sapre posed naked and only the shoes of the brand and a python on them. #Advertisement pic.twitter.com/hIpYbRKlPG

— Indian Art (@IndiaArtHistory) September 5, 2018