Madhuri Dixit ने परिवार संग बाप्पा के आशीर्वाद से शुरू किया नया साल, एक्ट्रेस की सादगी देख दीवाने हुए फैंस

नई दिल्ली: Madhuri Dixit: बॉलीवुड सितारों ने धूम-धाम से नए साल का स्वागत किया है. कई बॉलीवुड सितारों ने शानदार पार्टी के साथ साल 2024 की शुरुआत की तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने गणपति बप्पा के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की है. माधुरी दीक्षित पति श्रीराम नेने और बेटे के साथ बप्पा के दर्शन करने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थीं. एक्ट्रेस ने परिवार संग माथा टेक नया साल मंगलमय होने की कामना की और साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी अपकमिंग फिल्म की सफलता के लिए भी गणपति बप्पा से आशीर्वाद लिया.

नए साल पर परिवार संग लिया बाप्पा का आशीर्वाद

मंगलवार को माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने पहुंचीं. एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में माधुरी को अपने पति श्रीराम नेने, दोनों बेटों और मां के साथ देखा जा रहा है. इस दौरान एक्ट्रेस प्रिंटेड सूट में नजर आ रही हैं. वहीं, उनके बच्चों और पति ने लाल रंग का कुर्ता पहना था. सामने आईं तस्वीरों में माधुरी और उनके परिवार पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. माधुरी दीक्षित की सादगी फैंस का दिल जीत रही है. उनका सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोर रहा है. बप्पा के दर्शन के बाद एक्ट्रेस ने बप्पा की फोटो और माला के साथ भी पोज दिए.

Maharashtra: Actor Madhuri Dixit along with her husband Dr Sriram Madhav Nene visited and offered prayers at the Siddhivinayak Temple in Mumbai. pic.twitter.com/6BZzMpjkvv

— ANI (@ANI) January 2, 2024