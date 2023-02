MC Stan के विनर बनने से भड़के फैंस, प्रियंका चौधरी के सपोर्ट में उतरे लोग

नई दिल्ली: 19 हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिग बॉस 16 द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सीजन को अपना बिग विनर मिल ही गया. दरअसल विनर बनने के बाद ट्विटर दो गुटों में बंट गया है. एक गुट को एमसी की जीत काफी दमदार लग रही है. वहीं दूसरे गुट को प्रियंका चौधरी की हार बरदाश्त नहीं हो रही. ट्विटर पर जमकर बिग बॉस को बायस बताया जा रहा है.

प्रियंका के सपोर्टर उनके ट्रॉफी हारने से इतना हताश हुए. बिग बॉस के फैसले से यूजर्स काफी गुस्से में है. लोग शो को बायस और स्क्रिप्टेड बता रहे हैं. लोगों को तो यहां तक लग रहा है कि सलमान खान भी एमसी स्टैन के जीतने से नाखुश ही थे. एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है कि अडिजर्विंग विनर ऑफ द हिस्ट्री. लोग शेम ऑन कलर्स टीवी भी जमकर लिख रहे हैं.

Unfair @ColorsTV Priyanka deserved to win like Hina Good bye to your channel & Bigg Boss not going to watch #BiggBoss from next seasons don't get contestants like #HinaKhan #PriyankaChaharChaudhary & use them for TRP & make others win #BiggBoss16Finale Shame pic.twitter.com/4PBnDOrsQh

— hina_khanfc (@Mohamme37896951) February 12, 2023