Mirzapur 3 Twitter Review: 'मुन्ना भइया' की खली कमी, भौकाल मचाने से चूके पंकज त्रिपाठी

Mirzapur Season 3 Twitter Review: अमेजॉन प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'मिर्जापुर 3' आखिरकार दर्शकों के बीच दस्तक दे चुकी है. सीरीज के पिछले दोनों ही सीजन्स बहुत शानदा रहे. इसी कारण तीसरे सीजन के लिए भी काफी उत्सुकता देखने को मिली. अब सीरीज की स्ट्रीमिंग के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी शुरू कर दी है. सीरीज को लेकर मिले-जुले रिएक्शन्स मिल रहे हैं. चलिए जानते हैं कि लोगों ने क्या कहा.

पंकज त्रिपाठी लगे शोपीस

Watched 7 episodes of #MirzapurOnPrime Such a disaster; #PankajTripathi acts as a showpiece #MirzapurS3 lacks a clear sense of how to utilize its primary characters to their full potential

Big thumbs down#Mirzapur Munna bhaiya ki thi, hai aur rahegi, munna bhaiya nahi tho… pic.twitter.com/RfxSyrb6Pc — Manvi Taneja (@ManviTaneja7) July 5, 2024

'मिर्जापुर 3' देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'मिर्जापुर के 7 एपिसोड देख लिए हैं. यह तो डिजास्टर है. पंकज त्रिपाठी शोपीस लग रहे हैं. 'मिर्जापुर' के तीसरे सीजन में यह बात समझ ही नहीं आ रही कि इसके मुख्य किरदारों को उनकी पूरी क्षमता तक कैसे उपयोग किया जाए. 'मिर्जापुर' मुन्ना भैया की थी है और रहेगी, मुन्ना भैया नहीं तो मिर्जापुर नहीं.'

'बेटा तो बापूजी का है'

कई यूजर्स ने सीरीज से एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'बेटा तो बाबूजी का ही है. मिर्जापुर सीजन 3 गजब भौकाल है रे बाबा, कंट्रोल, पॉवर, इज्जत.' वहीं, एक और यूजर ने जाहिए किया कि उन्हें सीरीज में मुन्ना भइया की कमी काफी खली. उन्होंने लिखा, 'मुन्ना भइया के बिना मिर्जापुर, मिर्जापुर ही नहीं है, लेकिन फिर से एक शानदार एक्टर रहे.'

पहला सीजन था शानदार

#Mirzapur3Review: Perfectly written & executed, everyone did their job, plain story.

- Kaleen joins hands with CM Against Guddu & Golu in the next season.

- #Mirzapur season 1 is still the best

Expected more, lag scenes.#Mirzapur3 #MirzapurOnPrime #MirzapurS3 #MirzapurSeason3… https://t.co/VTGMRhEFI0 pic.twitter.com/xqPLEVe5U4 — Vishnoi Ram (@Bishnoi93r) July 5, 2024

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'यह सीरीज शानदार लिखी और बनाई गई है. सभी ने बहुत अच्छा काम किया है. अगले सीजन के लिए कालीन ने गुड्डू और गोलू के खिलाफ मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया. हालांकि, 'मिर्जापुर' का पहला सीजन ही अभी तक का सबसे अच्छा रहा.'

9 घंटे हुए बर्बाद

Totally disappointed by the pathetic season of Mirzapur wasted 9 hours first 6 hours is just a build up too much characters.Doesn't hold the attention.The charm of kaleen bhaiyaa and Munna bhaiyaa is missing! extremely poor screenplay #MirzapurS3 — Syed Aftab Husain Alvi (@syedaftabalvi) July 5, 2024

एक और यूजर ने लिखा, 'मिर्जापुर 3 बीच में कई जगहों पर धीमी पड़ जाती है. इसमें बहुत सारे ट्वीस्ट हैं, लेकिन 8वें एपिसोड की क्रूर हत्या वाला सीन कमजोर दिल के लोग न देखें. सारे राज सामने आ गए हैं.' अन्य एक यूजर ने लिखा, 'मिर्जापुर सीजन 3 को देखकर बहुत निराशा हुई. 9 घंटे बर्बाद कर दिए. शुरुआत के 6 घंटे इसके किरदारों को ही पेश करने में लगा दिए. यह रुकने पर मजबूर नहीं कर पाई. कालीन भइया और मुन्ना भइया का चार्म नजर ही नहीं आया. बहुत बुरा स्क्रीनप्ले था.'