Miss Universe: मैक्सिको की एंड्रिया मेजा के सिर सजा ताज, भारत की एडलिन कास्टलिनो को मिली मात

नई दिल्ली: 69वीं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स (Miss Universe) की विजेता का ऐलान हो गया है. इस बार मैक्सिको की एंड्रिया मेजा (Andrea Meza) ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब हासिल किया. इस इवेंट का आयोजन फ्लोरिडा में किया गया थ, जहां पूर्व मिस यूनिवर्स जोजिबिनी तुंजी (Zozibini Tunzi) ने एंड्रिया को जीत का ताज पहनाया. एंड्रिया के लिए यह भावुक करने वाला पल था.

ये महिलाएं रहीं टॉप 5 में

जहां एक ओर एंड्रिया यहां सभी को मात देकर मिस यूनिवर्स बनीं, वहीं ब्राजील की जूलिया गामा (Julia Gama) फर्स्ट रनरअप बनी. इनके अलावा पेरू की Janick Maceta सेकंड रनरअप, भारत की एडलिन कास्टलिनो (Adline Castelino) थर्ड रनरअप और डोमिनिकन रिपब्लिक की Kimberly Perez फोर्थ रनरअप रहीं.

एंड्रिया के आखिरी जवाब ने जीत लिया दिल

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021