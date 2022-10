Monster: इस दिन रिलीज होगी मोहनलाल की 'मॉन्स्टर', फैंस को फिल्म में मिलेंगे कई सरप्राइज

नई दिल्ली: Monster: दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार एक्टर मोहनलाल (Mohanlal) की फिल्म 'मॉन्स्टर' (Monster) इन दिनों खबरों में थाई हुई है. 'पुलीमुरुगन' फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर से इस फिल्म के साथ वो निर्देशक वैसाख के साथ आ रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर में सस्पेंस के साथ थ्रिलर जबरदस्त कॉम्बनेशन देखने को मिला है. लंबे इंतजार के बाद ये फिल्म अक्टूबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.

फिल्म मॉन्स्टर में क्या है खास?

'पुलीमुरुगन' के हिट होने के बाद एक बार फिर से 'मॉन्स्टर' से लेखक उदय कृष्ण, मोहनलाल और निर्देशक वैसाख की तिकड़ी धूम मचाने आ रही है. हाल ही में मोहनलाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मलयालम सुपरस्टार ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में बात करते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियों तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या बोले एक्टर

वीडियो शेयर कर मोहनलाल ने कहा, 'एक अभिनेता के लिए, विशेष रूप से मेरे लिए, मॉन्स्टर बहुत खास है. इस फिल्म में कई सरप्राइज एलिमेंट हैं. मॉन्स्टर की सबसे बड़ी खासियत इसका सब्जेक्ट है.

My take on the ‘Monster’ experience.

In theatres from the 21st of October 2022.#Monster pic.twitter.com/ZK01FIegFc

— Mohanlal (@Mohanlal) October 18, 2022