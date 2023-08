Roadies 19: 'तेरे को औकात दिखाता हूं', गौतम गुलाटी और प्रिंस नरुला के बीच आई हाथापाई की नौबत

नई दिल्ली: रियलिटी शो 'एम टीवी रोडीज' का हर सीजन हमेशा ही सुर्खियों में रहता है. अब 'रोडीज 19: कर्म या कांड' (MTV Roadies 19) काफी सुर्खियों मे है. शो में सोनू सूद (Sonu Sood) जज के तौर पर नजर आ रहे हैं. वहीं, रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty), गौतम गुलाटी और प्रिंस नरुला गैंग लीडर के तौर पर दिख रहे हैं. ऐसे में गैंग लीडर्स के बीच भी अक्सर विवाद होते रहते हैं. इस बार गौतम और प्रिंस के बीच काफी झड़प देखने को मिली.

प्रिंस नरुला और गौतम गुलाटी का वीडियो हुआ वायरल

शो के एक एपिसोड का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें गौतम और प्रिंस एक दूसरे से भिड़ने के लिए उतारु दिख रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी हैं.

Sorry, par iss weekend bawaal toh hoga

T.A.C. @TheAyurvedaCo_ MTV Roadies - Karm Ya Kaand, co-powered by @WildStoneIndia , every Sat-Sun at 7PM only on MTV & JioCinema #MTVRoadies19 #KarmYaKaand #RoadiesKarmYaKaand #MTVRoadies #TheAyurvedaCo pic.twitter.com/oMlpsgJV4M

— MTV India (@MTVIndia) August 30, 2023