अनीता हसनंदानी ने एक्टिंग को कहा अलविदा! जानिए क्यों लिया इतना बड़ा फैसला

नई दिल्ली: छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने अभिनय और ग्लैमरस अंदाज के जरिए करोड़ों फैंस का दिल जीत है. अनीता ने एकता कपूर के सुपरनैचुरल सीरियल 'नागिन' में शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था.

पर्सनल लाइफ में बिजी हैं अनीता हसनंदानी

इन दिनों अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) अपनी पर्सनल लाइफ और मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं. अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने बेटे आरव और पति रोहित रेड्डी के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

अनीता हसनंदानी ने एक्टिंग को कहा अलविदा

It’s all over that I’m quitting my first love ACTING

I never said that…. All I said was that my focus right now is my child…. Aaravv is my priority… I will resume work when I’m ready

— Anita Hassanandani (@anitahasnandani) June 11, 2021