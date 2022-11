एक दुजे के हुए नागा शौर्य और अनुषा शेट्टी, सामने आई शादी की पहली तस्वीर

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार नागा शौर्य ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अनुषा शेट्टी के साथ बेंगलुरु में सात फेरे लिए हैं. अनुषा और नागा 20 नवंबर को 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं. अब दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. स्टार कपल ने गार्डन सिटी बेंगलुरु में शादी की रस्में पूरी की. इस मौके पर कपल के खास रिश्तेदारों ने शिरकत की और जोड़े को बधाई दी.

एक-दूजे के हुए नागा शौर्या-अनुषा

नागा और अनुषा दोनों पारंपरिक ड्रेस में बेहद सुंदर लग रहे थे. नागा शौर्य ने पूरे रीति-रिवाज के साथ अपनी पत्नी अनुषा शेट्टी के गले में वरमाला पहनाई.

Congratulations to the adorable couple #NagaShaurya and #AnushaShetty.. Wishing you both all the happiness in the world. @IamNagashaurya #NagaShauryaWedsAnushaShetty #ShreyasMedia #ShreyasGroup pic.twitter.com/ZedWwgLCMp

