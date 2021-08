नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, खुशी से झूम उठा पूरा बॉलीवुड

नई दिल्ली: भारत के स्टार एथलीट बन नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल में उन्होंने 87. 58 मीटर दूरी तक भाला फेंककर उन्होंने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. नीरज 100 साल के इतिहास में ओलंपिक की ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में कोई भी पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं.

अब नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासित जीत पर पूरे देशवासियों से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं हासिल हो रही हैं. अब मशहूर बॉलीवुड हस्तियां भी नीरज को ढेरों शुभकामनाएं दे रही हैं. ट्विटर पर जैसे खुशी जाहिर करने वालों की बाढ़ आ गई है.

फिल्मी हस्तियों ने किए ट्वीट

सबसे पहले मॉडल और एक्ट्रेस सोफी चौधरी (Sophie Choudhary) ने नीरज की फोटोज शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की.

Omggggggg this is EPIC!!! First ever Gold in Athletics!! You were incredible #NeerajChopra .. Feeling so so so proud!!!!!! May this be the first of many in the years to come!!!@Neeraj_chopra1 #gold #goldforindia #javelin #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/7QaJSCqfz5 — Sophie C (@Sophie_Choudry) August 7, 2021

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'ये एपिक है. पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड. आप शानदार थे नीरज चोपड़ा. बहुत-बहुत गर्व महसूस हो रहा है.'

It’s a gold!!!!!!!

I am jumping with Joy!!!! This young man Neeraj Chopra has created history !!!!!!! — taapsee pannu (@taapsee) August 7, 2021

एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने लिखा, 'ये गोल्ड है. मैं खुशी से उछल रही हूं. इस युवा शख्स नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया.'

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने हैशटैग में नीरज चोपड़ा का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 'यस' लिखा.

It’s a GOLD Heartiest Congratulations @Neeraj_chopra1 on creating history. You’re responsible for a billion tears of joy! Well done #NeerajChopra! #Tokyo2020 pic.twitter.com/EQToUJ6j6C — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 7, 2021

सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने लिखा, 'ये गोल्ड है. इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से बधाई नीरज चोपड़ा. तुम ही उन सभी खुशी के आंसूओं के लिए जिम्मेदार हैं. शानदार.'

It’s a gold Heartiest congratulations #NeerajChopra on creating history! — Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) August 7, 2021

पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ये गोल्ड है. इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से बधाई.'

Take a bow #NeerajChopra

What an outstanding performance

India is proud of you#Olympics #IndiaAtTokyo2020#Gold — Sunny Deol (@iamsunnydeol) August 7, 2021

अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) ने लिखा, 'क्या शानदार परफोर्मेंस थी. भारत को तुम पर गर्व है.'

Congratulations Neeraj Chopra on your win at the Tokyo Olympics. More power to you! You’ve made your parents & India proud. Can’t tell you how happy I am. This is awesome #NeerajChopra #TokyoOlympics pic.twitter.com/mx45Otodwo — Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 7, 2021

अजय देवगन (Ajay Devgn) ने लिखा, 'टोक्यो ओलंपिक में जीत के लिए बधाई नीरज चोपड़ा. आपको और ज्यादा ताकत. आपने अपने माता-पिता और भारत को गर्व महसूस कराया है. मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं. ये शानदार है.'

