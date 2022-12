नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दायर किया मुकदमा, ठगी केस में दिए थे झूठे बयान

नई दिल्ली: Nora Fatehi-Jacqueline Fernandez: ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं. नोरा फतेही ने अपने खिलाफ झूठे और अपमानजकर कॉमेंट्स का आरोप लगाते हुए जैकलीन पर 200 करोड़ का मुकदमा दायर किया है. नोरा फतेही ने जैकलीन के अलावा मीडिया हाउस के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज कराया है.

नोरा फतेही ने लगाया ये आरोप

Nora Fatehi moves a defamation suit of Rs 200 cr against Jacqueline Fernandes alleging that Fernandes made false statements with malicious intent. Both were questioned by ED in a money laundering case of Rs 200 cr. Jacqueline has been charge-sheeted in the matter.

— ANI (@ANI) December 12, 2022