National Cinema Day : 23 सितंबर को मनाया जाएगा सिनेमा दिवस, इस बड़ी वजह से तारीख को बढ़ाया गया आगे

नई दिल्ली: कुछ दिन पहले ही मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने ऐलान किया था कि पूर् देश में 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे (National Cinema Day) मनाया जाएगा, लेकिन अब इस योजना में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है. नेशनल सिनेमा डे की तारीख को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है. इस मौके पर पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल और डिलाइट समेत देशभर के मल्टीप्लेक्स में 4,000 से अधिक स्क्रीन पर 75 रुपये में फिल्म देखने का मौका मिलेगा.

ये है खास वजह

एमएआई (MAI) ने अपने पोस्ट करके जानकारी दी कि अनेक हितधारकों के अनुरोध पर उन्होंने ऐसा फैसला लिया. जिससे अधिक से अधिक लोग नेशनल सिनेमा डे पर अपनी सहभागिता दिखा सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौके का आनंद ले सके. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तारीख को आगे बढ़ाए जाने के पीछे फिल्म Brahmāstra: Part One – Shiva है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बॉलीवुड की कई फिल्मों के बॉक्स-ऑफिस पर धराशायी होने के बाद यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते मल्टीप्लेक्स लंबे समय के बाद खुश नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि Disney के अनुरोध के बाद, MAI ने राष्ट्रीय सिनेमा दिवस को आगे बढ़ा दिया है.

देश में पहली बार मनाया जा रहा यह दिवस

देश में पहली बार नेशनल सिनेमा डे मनाया जा रहा है. इस साल यानी 2022 से ही इसे मनाने का फैसला किया गया हैं. कोविड के कारण दो साल थिएटर बंद होने के बाद दोबारा शुरू होने की खुशी में इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया है.

The National Cinema Day was previously announced to be held on 16th September, however, on request from various stake holders and in order to maximize participation, it would now be held on 23rd September #NationalCinemaDay2022 #Sep23 pic.twitter.com/c5DeDCYaMD

— Multiplex Association Of India (@MAofIndia) September 13, 2022