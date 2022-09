Ranveer Singh Trolled: एक शो के दौरान रणवीर सिंह ने खोया सेल्फ कंट्रोल, सेट पर की ऐसी हरकतें

नई दिल्ली: Fabulous life of Bollywood Wives: हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ 'फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' का सीजन 2 काफी चर्चा में है. पिछले हफ्ते रिलीज हुए इस शो के पीछे ट्रोलर्स पड़ गए हैं. शो का पहला सीजन भी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज से भरा था. करण जौहर की प्रोडक्शन तले बने इस शो में बॉलीवुड स्टार्स की वाइव्स की लग्जरी लाइफ को दिखाया जाता है. हाल ही में इसके एक एपिसोड में रणवीर सिंह नजर आए और फिर जो हुआ वो यूजर्स को काफी शर्मनाक लगा.

Problematic statements made by Ranveer Singh- 1) Asking Anushka if she wants her ass pinched 2) Making a statement about how watching Kareena work out in the gym made him into a "man" 3) Bragging about how he has more IQ than all his gf 4) Asking a journo if she wants lovebite https://t.co/eEmblEG2ap

रिएलिटी शो के सीजन 2 के एक एपिसोड में रणवीर सिंह बिना फिल्टर के सब बोल गए. एपिसोड के छोटे-छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं. एक एपिसोड में पूर्व अभिनेत्री नीलम कोठारी, महीप कपूर, भावना पांडे और सीमा सजदेह मौजूद थीं. 'रॉकी और रानी की प्रेम' कहानी के सेट पर चारों चिल कर रही थीं कि तभी रणवीर सिंह इस शो पर अपना कैमियो करते नजर आए.

वीडियो में रणवीर सिंह बिना किसी हिचक के बात करते दिखाई दिए. रणवीर सिंह यहां तक कह देते हैं कि मेरा दिमाग अभी बिलकुल काम नहीं कर रहा है, आप चाहें तो अभी मेरा एडवांटेज भी ले सकती हैं. रणवीर सिंह खुद को बैट्री ऑपरेटेड डिवाइस बताते हैं और संजय कपूर की पत्नी महीप से फुट मसाज भी करवाते हैं. मसाज के दौरान एक्टर काफी अजीब-अजीब सी आवाजें निकालने लगे.

शादीशुदा रणवीर सिंह

बता दें कि रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के होते हुए किसी और से फुट मसाज लें लोगों को ये पसंद नहीं आया. सोशल मीडिया पर यूजर्स रणवीर सिंह को छिछोरा कह रहे हैं. उन्हें ओपन मैरिज वाला हस्बैंड भी कहा गया है. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "दीपिका अपने पति को संभालो, ये आदमी बेशर्मी और शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं."

I know this is staged, scripted but all l want to say is this doesn't help his image in anyways. I just hope it isn't too late by the time he finally disassociates himself from Karan. @RanveerOfficial focus on the legacy you want to create because am sure this ain't it. https://t.co/EdpCMyhzM5

— Lovely (@Lovelydutta6) September 4, 2022