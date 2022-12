Besharam Rang: दीपिका के 'बेशर्म रंग' पर फिदा हुआ 'पठान', गाने को देख लोगों ने कुछ यूं किया रिएक्ट

नई दिल्ली: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) , दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (john abraham) स्टारर 'पठान' (Pathaan) का पहला गाना 'बेशर्म रंग' (Besharam Rang) रिलीज होते ही लोगों की जुबां पर चढ़ गया है. बेशर्म रंग में किंग खान और दीपिका की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है. फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी. इसे हिंदी के साथ- साथ तमिल, तेलुगू में भी रिलीज किया जाएगा. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस शानदार एक्शन ड्रामा में कई सरप्राइज भी देखने को मिलेंगे.

गाना हुआ रिलीज

'ओम शांति ओम', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'चेन्नई एक्सप्रैस' के बाद ये चौथी बार है जब शाहरुख और दीपिका पर्दे पर रोमांस करते नजर आ रहे हैं. 'बेशर्म रंग' आते ही फैंस की जुबां पर चढ़ गया है. सॉन्ग रिलीज से पहले इसका टीजर रिलीज किया गया था. तभी से फैंस को गाने का बेसब्री से इंतजार था. गाने में दीपिका पादुकोण का समंदर किनारे मोनोकनी पहने सिजलिंग लुक सामने आया. इसके बाद शाहरुख खान का स्वैग दिखा. अब गाना देखने के बाद तो फैंस इस जोड़ी के एक बार फिर मुरीद हो गए हैं.

फैंस कर रहे रिएक्ट

सॉन्ग 'बेशर्म रंग' के आने के बाद फैंस की फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है. गाने से किंग खान और दीपिका पादुकोण ने फैंस का दिल जीत लिया है. दोनों की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर पहले भी हिट साबित हुई है. पठान में एक बार फिर दीपिका-शाहरुख का रोमांस बड़े पर्दे पर छाने वाला है.

#DeepikaPadukone looking like an absolute dream

The man at 57 being that ripped is insane!

Song and choreography is kind of mid!#ShahRukhKhanmostly playing spectator was kind of a bummer!#BesharamRang pic.twitter.com/mqjyDEDDW0 — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) December 12, 2022

this goes straight into my top 3 of SRK's best looks ever

गाने को शिल्पा राव, Caralisa Monteiro, विशाल और शेखर ने गाया है. लिरिक्स कुमार के हैं. फिल्म को म्यूजिक विशाल और शेखर ने दिया है. वहीं गाने को वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है. सोशल मीडिया पर गाना नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं फैंस भी अलग-अलग रिएक्टकर रहे हैं.

किंग खान का धमाकेदार कमबैक

पठान फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी. इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू में रिलीज किया जाएगा. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में दमदार एक्शन दिखने वाला है. फिल्म की सक्सेस के लिए शाहरुख खान कभी मक्का, तो कभी मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक रहे हैं. बता दें कि इस फिल्म से शाहरुख खान 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं.

