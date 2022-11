Phone Bhoot Twitter Review: किसी ने कहा डिजास्टर, तो कुछ को पसंद आई कॉमेडी

नई दिल्ली: आज बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्मों की भिड़ंत है. कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की 'फोन भूत', सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की 'डबल XL' और जाह्नवी कपूर की 'मिली' आज सिनेमाघरों में लैंड कर चुकी है. ऐसे में फिल्म की कमाई को लेकर कौन सबसे आगे है ये आंकड़ा जल्द ही सामने आ जाएगा. उससे पहले जानते हैं कि फिल्म देखने वाले 'फोन भूत' को लेकर कैसा फील कर रहे हैं.

#Phonebhoot review: torture fest, a movie which will surely get rejected by masses in theatres lame excecution of woke comedy with #KatrinaKaif overreacting make it worse , without #SalmanKhan , #SRK , #AkshayKumar she can't carry a movie alone, avoid if you value ur time

— Harminder (@Harmindarboxoff) November 3, 2022