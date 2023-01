चित्रा वाघ की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन, उर्फी जावेद को पूछताछ के लिए भेजा नोटिस

नई दिल्ली: ये नया साल उर्फी जावेद के लिए नई चुनौतियां लेकर आया है. इस साल की शुरुआत ही भाजपा नेता चित्रा वाघ की उर्फी जावेद के खिलाफ शिकायत से हुई. ऐसे में उर्फी जावेद ने भी चित्रा को सरेआम अपनी सासू कह दिया. हालिया बयान में उर्फी जावेद ने कहा कि आपके नेताओं पर यौन शोषण के इतने आरोप हैं आप उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं करती. उन्हें छोड़कर आप मेरे पीछे पड़ी हैं.

दरअसल भाजपा नेता चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद पर सार्वजनिक जगहों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है. चित्रा ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में यह नंगा नाच नहीं चलेगा. उर्फी जावेद जहां दिख जाएगी उसका थोबड़ा फोड़ दूंगी. वहीं चित्रा की इस बात का जवाब देते हुए उर्फी जावेद ने कहा था कि मेरा नंगा नाच यूं ही चलता रहेगा.

TV actress & social media influencer Uorfi Javed called for inquiry today in connection with a complaint against her by BJP leader Chitra Wagh: Mumbai Police

