Pooja Bhatt Covid Positive: पूजा भट्ट हुईं कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर की मास्क पहनने की अपील

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) एक बार फिर से देशभर में पैर पसारने लगा है. लगातार इस संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. बॉलीवुड में भी इस महामारी की एंट्री हो गई है. अब खबर आई है कि एक्ट्रेस और फिल्मकार पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं. इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद एक ट्वीट कर दी है.

रिप्लाई के साथ दी पूजा ने जानकारी

पूजा इस बात की जानकारी लॉकडाउन के पुराने दिनों के एक वीडियो का रिप्लाई करते हुए दी है. जब लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे से अपील की थी कि वे बर्तन बजाकर पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाएं, जो कोरोना काल में भी काम कर रहे हैं. इसी पर तंज करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया गया है.

पूजा भट्ट ने की मास्क पहनने की अपील

पूजा भट्ट ने इसी वीडियो पर रिप्लाई देते हुए बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव हैं.

And exactly 3 yrs later,I have tested positive for the first time. Mask up people! Covid is still very much around & can get to you despite being fully vaccinated. Hopefully I shall be back on my feet soon https://t.co/WmNV6dH97n

— Pooja Bhatt (@PoojaB1972) March 24, 2023