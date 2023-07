प्रभास के फेसबुक पेज पर क्यों शेयर हुए ऐसे अजीब वीडियोज? सुपरस्टार ने बताई वजह

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) ने अपनी दमदारी अदाकारी से दर्शकों का खूब दिल जीता है. प्रभास अपने चाहने वालों के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़े रहने की काफी कोशिश करते हैं. अक्सर वह सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में फैंस के साथ पोस्ट शेयर करते रहते हैं. इसी बीच एक्टर के फेसबुक पेज पर कुछ अजीब वीडियोज देखने को मिले, जिसकी वजह से उनके फैंस भी सोच में पड़ गए.

Prabhas के अकाउंट ने शेयर हुए वीडियो

दरअसल, बीती 27 जुलाई की रात को प्रभास का फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया. इसके बाद हैकर ने 'अनलकी ह्यूमन' और 'बॉल फेल्स अराउंड द वर्ल्ड' टाइटल से प्रभास के पेज पर 2 वीडियोज पोस्ट कीं. हालांकि, जैसे ही एक्टर की टीम का ध्यान इस पर गया उन्होंने तुरंत अपने चाहने वालों को फेसबुक पेज हैक होने की जानकारी दी.

प्रभास ने दी हैकिंग की जानकारी

प्रभास ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और ट्वीट में लिखा, 'सभी को नमस्कार, मेरे फेसबुक पेज के साथ 'कॉम्प्रोमाइज्ड' हो गया है. मेरी टीम इसे सुलझा रही है.'

Hello Everyone,

My Facebook Page Has Been Hacked. The Team is Sorting this Out.

~ #Prabhas Via Instagram pic.twitter.com/8n1yeABIDT

— Hail Prabhas (@HailPrabhas007) July 27, 2023