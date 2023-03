सोशल मीडिया पर प्रभास का नया अवतार हुआ वायरल, फैंस हालत देख हुए परेशान!

नई दिल्ली: बाहुबली स्टार प्रभास के फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. प्रभास की डे टू डे लाइफ से जुड़ी अपडेट जानने के लिए हर कोई तैयार रहता है. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस प्रभास को देख तब चौंक पड़े जब रजनीकांत के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल होने लगी. तस्वीर में वो काफी मोटे लग रहे थे. बाल भी काफी लंबे लग रहे थे. लोगों से प्रभास का ये हाल नहीं देखा गया. वो कमेंट्स में भी पूछने लगे कि ये हाल किया किसने?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में रजनीकांत, शिव राजकुमार और प्रभास नजर आ रहे हैं. सेंटर में प्रभास हैं. प्रभास बेहद अजीब से दिख रहे हैं. वजन बढ़ा हुआ है और आंखें भी काफी भारी-भारी सी लग रही हैं. हकीकत ये है कि रजनीकांत और शिव राजकुमार के बीच खड़ा ये शख्स प्रभास है ही नहीं. ये भारी-भरकम कदकाठी पर चिपकाया गया चेहरा प्रभास का है लेकिन शरीर किसी और का. ये फोटो पूरी तरह से फेक है.

What happened to #Prabhas ? He's looking horrible here pic.twitter.com/nnJYqDN3Jo

— Cinema Diary (@Cine__Diary) March 15, 2023