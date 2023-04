Kichcha Sudeep करेंगे बीजेपी का प्रचार, Prakash Raj ने एक्टर के कह दी ये बड़ी बात

Prakash Raj On Kichcha Sudeep: कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं. एक्टर ने 5 अप्रैल को बीजेपी के कैंम्पेनिंग करने के फैसले का लोगों के सामने खुलासा किया था. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जब वह बीजेपी के कैम्पेन का हिस्सा होंगे तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. एक्टर का ये फैसला प्रकाश राज को बिल्कुल पसंद नहीं आया है.

प्रकाश राज 'आहत' हुए

कुछ दिन पहले ही प्रकाश राज ने दावा किया था कि किच्चा सुदीप के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे. ये खबरें 'फर्जी' हैं. वहीं अब किच्चा सुदीप के बीजेपी का प्नचार करने के बयान से प्रकाश राज को जोर का धक्का लगा है. इस पर रिएक्ट करते हुए प्रकाश राज ने कहा, 'किच्चा सुदीप के बयान से मैं आहत हूं.'

किच्चा को लेकर प्रकाश ने किया था ट्वीट

प्रकाश राज ने पहले एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें लिखा था, 'मेरा विश्वास है कि यह कर्नाटक में बीजेपी को हारने के लिए कुछ लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं. किच्चा सुदीप इसका शिकार नहीं होंगे,

"I am shocked and hurt by Kichha Suddep's statement," says actor Prakash Raj on Kannada actor Kichcha Sudeep extending his support to BJP for the upcoming #KarnatakaAssemblyElection2023

(File Pic) pic.twitter.com/8olSSfwcJ8

— ANI (@ANI) April 5, 2023