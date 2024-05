Cannes 2024: प्रीति जिंटा ने 17 साल बाद कांस गिराई हुस्न की बिजलियां, इस खास काम के लिए पहुंचीं एक्ट्रेस

Cannes 2024: इस साल कांस में भारतीय हस्तियों ने खूब जलवे बिखेरे. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा भी कांस में शरीक होने के लिए पहुंच चुकी हैं. 22 मई को वह फ्रेंच रिवेरा के लिए रवाना हुई थीं और अब तीसरी बार वह कांस में शरीक होने जा रही है. उन्होंने 2006 में कांस में डेब्यू किया था. इसके बाद वह 2007 में भी कांस पहुंची, लेकिन अब 17 साल बाद वह कांस का हिस्सा बनने जा रही हैं. अब उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा है.

प्रीति जिंटा का वीडियो हुआ वायरल

फिलहाल प्रीति का रेड कार्पेट पर लुक नहीं आया है, लेकिन कांस में ही उन्होंने एक फोटोशूट कराया है. प्रीति यहां समुद्र किनारे पोज देती नजर आ रही हैं. इस फोटोशूट के लिए उन्होंने व्हाइट हैवी पर्ल एम्ब्रॉयडरी वाला गाउन कैरी किया है.

#PreityZinta is all set to grace the #Cannes2024 red carpet! pic.twitter.com/EXFnCLQ6aj

— Preity Zinta Fandom (@PZ_Fandom) May 23, 2024